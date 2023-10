Hamas nega ter decapitado crianças em ataque contra Israel

De acordo com o grupo palestino, "os meios de comunicação ocidentais ignoram os crimes dos sionistas em Gaza". "Nós apelamos para que reportem [as notícias] de forma mais correta", acrescentou.

A vice-porta-voz do Exército de Israel, Masha Michelson, chegou a ser questionada sobre o caso e confirmou que "crianças foram encontradas" no kibutz Kfar Azza, mas enfatizou que não viu os corpos para garantir que estavam decapitadas.

No entanto, ela garantiu que "recém-nascidos e crianças foram mortos por terroristas".

Já no kibutz Nir Oz, perto da Faixa de Gaza, os 400 habitantes acordaram cedo no último sábado porque suas casas estavam em chamas. O jovem Mor Bayder só descobriu horas depois o que havia acontecido com sua avó: os militantes mataram a idosa e publicaram o vídeo do assassinato em sua página no Facebook.

"Minha avó, residente de longa data do Kibutz Nir Oz, foi morta em um assassinato brutal cometido por um terrorista em sua casa", escreveu ele nas redes sociais.

Segundo o neto, "um terrorista foi até a casa dela, matou-a, pegou seu telefone, filmou o horror e postou em seu mural do Facebook". "Foi assim que descobrimos", concluiu.