Otan pretende fazer maior exercício militar das últimas décadas

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) espera que o exercício militar Steadfast Defender de 2024 seja "o maior exercício da Otan das últimas décadas", com forças provenientes de "todos os 31 aliados e da Suécia", baseado "nos novos planos de defesa da aliança".

As informações foram dadas por um porta-voz do grupo à ANSA, questionado sobre o anúncio de Londres a respeito da intenção de deslocar 20 mil homens para o exercício.

"Steadfast Defender demonstrará nossa capacidade de empregar rapidamente forças da América do Norte e de outras partes da aliança para reforçar a defesa da Europa", disse.