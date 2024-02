PT rebate críticas de Milei a Lula: 'Faz molecagem nas redes sociais'

O Partido dos Trabalhadores (PT) rebateu nesta segunda-feira (26) o presidente da Argentina, Javier Milei, que ontem (25) retuitou ataques ao mandatário Luiz Inácio Lula da Silva.

Uma das mensagens republicadas pelo líder ultraliberal nas redes sociais diz que o ato convocado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro na Avenida Paulista foi uma forma de "resistência contra a ditadura de Lula da Silva".

"Javier Milei faz molecagem nas redes sociais divulgando mentiras de bolsonaristas sobre Lula. Falar em ditadura no Brasil é total irresponsabilidade, mais grave ainda se é reproduzida pelo presidente do país vizinho, amigo e parceiro comercial", escreveu a deputada Gleisi Hoffmann, presidente do PT.