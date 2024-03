Lula parabeniza Putin por reeleição na Rússia

SÃO PAULO, 20 MAR (ANSA) - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), parabenizou seu homólogo russo, Vladimir Putin, pela vitória nas eleições do último domingo (17) A notícia foi confirmada por Celso Amorim, assessor especial para assuntos internacionais do mandatário.

Com este gesto, Lula retribuiu as felicitações enviadas por Putin por ocasião da sua vitória no pleito de 2022.

De acordo com a Comissão Eleitoral Central, o atual presidente russo recebeu 87,29% dos votos, recorde na história do país. No entanto, diversos líderes de nações europeias evitaram parabenizar Putin por seu triunfo.