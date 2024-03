Mostra de tesouros arqueológicos da Itália pré-romana chega a SP

O cônsul-geral da Itália em São Paulo, Domenico Fornara, classificou o acervo como "único". "É um testemunho de que a Itália é uma terra de tradição e de encontro de culturas. Gosto muito do simbolismo, estamos comemorando 150 anos de imigração italiana no Brasil. Quando duas culturas se encontram, sempre são desenvolvidas ideias novas e coisas lindas. É uma ótima forma de celebrar", disse.

Já Filippo La Rosa, vice-diretor da Direção-Geral da Diplomacia Pública e Cultural do Ministério das Relações Exteriores e diretor central para a promoção da cultura e da língua italiana, contou que o programa "Il Racconto della Bellezza" ("Narrar a beleza"), do qual a exposição faz parte, nasceu da ideia de levar para o mundo peças históricas e obras de arte italianas que nem sempre têm espaço no próprio país.

"Esta é a primeira de uma série de exposições. A ideia é levar para um público internacional não só aquilo que é conhecido e visitado em Roma, Veneza, Florença e Milão. É uma tentativa de despertar o interesse para museus pequenos que são verdadeiras pérolas do patrimônio artístico-cultural italiano", explicou o diplomata.

"Essa mostra quer presentear o público com uma fotografia de um povo pouco conhecido, que habitava um pequeno território do que hoje é a Puglia. No museu de Canosa, há entre 300 e 400 peças, mas no depósito há 10 mil. Queremos tornar mais conhecido esse patrimônio escondido, cheio de características muito especiais", disse Luca Mercuri, um dos curadores.

"Narrar a beleza" é uma iniciativa conjunta entre a Direção-Geral dos Museus do Ministério da Cultura da Itália (MIC) e a Direção-Geral da Diplomacia Pública e Cultural do Ministério das Relações Exteriores e da Cooperação Internacional.

Também participaram da cerimônia de abertura o diretor do IIC-SP, Lillo Guarneri; a historiadora da arte do Ministério da Cultura da Itália Elisabetta Scungio; a diretora do Museu Arqueológico Nacional de Canosa di Puglia, Anita Rocci; e o diretor do Parque Arqueológico de Monte Sannace, Savino Gallo.