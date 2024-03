Rússia liga terroristas de teatro a nacionalistas ucranianos

Em uma nota divulgada pelas agências oficiais, os investigadores russos que trabalham no caso do atentado à sala de concertos relataram seus "primeiros resultados", obtidos após interrogatórios dos detidos, incluindo os quatro agressores, "a análise dos dispositivos técnicos apreendidos e a análise das informações sobre transações financeiras".

Destes surgiram "provas de seus vínculos com nacionalistas ucranianos" e de "vultosas quantias em dinheiro e criptomoedas" que chegaram ao comando "da Ucrânia", sendo "usadas para planejar este crime".

Por fim, anunciaram a prisão de um novo suspeito "envolvido no plano de financiamento" do ataque a Moscou. Oito pessoas, além dos autores do ataque, estão atualmente na prisão.

Já nos últimos dias, as autoridades russas haviam apontado o dedo, mais ou menos veladamente, para Kiev e seus aliados, incluindo o poderoso chefe do Conselho de Segurança Nacional, Nikolai Patrushev; o diretor do serviço secreto FSB, Nikolai Bortnikov, e principalmente o presidente Vladimir Putin, que apesar de admitir a natureza islâmica do ataque, deixou em aberto a questão dos mandantes, afirmando que os terroristas tentaram fugir para a Ucrânia após o ataque.

Agora, os investigadores também adotaram a narrativa do Kremlin, mas é importante notar que as acusações à Ucrânia permanecem genéricas. No relatório, o governo de Kiev ainda não é mencionado, nem grupos específicos, apenas "nacionalistas" não especificados, sem esclarecer se se trata de um grupo organizado.

A linha, portanto, permanece ambígua, provavelmente para manter a pressão sobre o "inimigo" Volodymyr Zelensky em um momento em que as forças armadas ucranianas estão em dificuldades no conflito.