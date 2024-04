Unicef diz ter sido alvo de ataque a tiros na Faixa de Gaza

Além disso, o Unicef enfatizou que, "se os trabalhadores humanitários não forem protegidos, em conformidade com o direito humanitário internacional, a ajuda humanitária não pode chegar às pessoas necessitadas".

O incidente foi registrado no dia em que o porta-voz do Unicef, Tess Ingram, relatou que um menino de sete anos foi internado no hospital AL-Aqsa em Deir Al Balah, após passar as últimas semanas comendo apenas grama.

"Ele está com dores terríveis e é apenas uma das centenas de crianças aqui no hospital Al Aqsa, no centro da Faixa, sendo tratada devido à desnutrição. Estas crianças estão com fome. Não têm acesso aos alimentos e aos cuidados nutricionais de que necessitam. Precisamos de um cessar-fogo agora", afirmou ele em um vídeo publicado no X (antigo Twitter).

Em março, a ONU alertou que o norte de Gaza poderia ser atingido por uma grave fome a qualquer momento entre meados de março e maio, explicando que mais de 70% dos 2,3 milhões de habitantes da Faixa enfrentam uma "fome catastrófica".

De acordo com dados da organização, quase meio milhão de pessoas continuam presas no norte de Gaza, onde muitos indivíduos se alimentam com ração animal no desespero. Nas últimas semanas, ao menos 30 crianças morreram de desnutrição na região.