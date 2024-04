Giorgia Meloni recebe representantes de sindicatos do G7

ROMA, 29 ABR (ANSA) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, se reuniu nesta segunda-feira (29) com uma delegação do Labour7, que reúne organizações sindicais das nações do G7 e da União Europeia.

O grupo participa da reunião do grupo dos países mais industrializados do mundo, cuja presidência de turno é ocupada pela Itália, formulando recomendações aos líderes e ministros do Trabalho.

"Os representantes sindicais entregaram uma declaração contendo recomendações em vista da Cúpula da Puglia de 13 a 15 de junho. A presidente do Conselho dos Ministros ilustrou as prioridades da presidência italiana do G7 em matéria de trabalho e políticas sociais, destacando os principais pontos da agenda da cúpula de junho", disse o governo, em nota.