Lesão no quadril tira Sinner do Masters 1000 de Madri

ROMA, 1 MAI (ANSA) - O tenista italiano Jannik Sinner, segundo colocado no ranking mundial, se retirou do Masters 1000 de Madri, na Espanha, devido a uma lesão no quadril direito.

A desistência do melhor tenista da temporada foi anunciada em um comunicado do torneio espanhol nesta quarta-feira (1º), após Sinner já ter jogado com dores na vitória por 2 sets a 1 sobre o russo Karen Khachanov nas oitavas de final.

"Jannik Sinner vai se retirar do Aberto de Madri devido a uma contusão no quadril direito. Como consequência, não irá à quadra para a partida das quartas de final contra Félix Auger-Aliassime", diz a nota. O jogo estava previsto para esta quinta (2).