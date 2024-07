Incêndio florestal evacua 1,2 mil turistas no sul da Itália

ROMA, 24 JUL (ANSA) - Um vasto incêndio florestal ao redor da Baia San Felice, perto da cidade costeira de Vieste, na Puglia, fez as autoridades do sul da Itália ordenarem nesta quarta-feira (24) a evacuação de um acampamento com cerca de 1,2 mil turistas.

Ao todo, dois aviões, um helicóptero e diversos veículos utilizados em terra trabalham juntos com equipes do Corpo de Bombeiros para combater as chamas, que estão sendo empurradas em direção à vila de férias por ventos fortes.

Segundo as autoridades locais, os turistas que não têm automóveis foram levados de barco para um ginásio fornecido pelo conselho municipal de Vieste.