Queda de avião no Nepal deixa quase 20 mortos

De acordo com as autoridades locais, o avião virou para a direita e caiu à leste da pista do aeroporto logo após a decolagem, pegando fogo em seguida. A aeronave transportava dois tripulantes e 17 funcionários da companhia aérea.

O setor de aviação civil no Nepal cresceu muito nos últimos anos, mas apresenta um longo histórico de acidentes, situação agravada pela geografia montanhosa do país, encravado na cordilheira do Himalaia.

A União Europeia já baniu todas as companhias nepalesas de seu espaço aéreo por razões de segurança. (ANSA).

