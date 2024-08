Homem esconde corpo da mãe no congelador para receber pensão

Um homem de 54 anos escondeu o corpo da mãe no congelador para continuar recebendo a pensão da idosa. O caso aconteceu no município de Sarroch, província de Cagliari, na Sardenha, sul da Itália.

Segundo as investigações, a mulher, Rosanna Pilloni, 78, morreu há cerca de dois anos. Após uma denúncia, a polícia encontrou o cadáver no refrigerador localizado no térreo da residência.

As autoridades investigam se a morte da idosa aconteceu por causas naturais durante a época da covid-19, já que ela apresentava problemas de saúde, e querem entender quando foi a última vez que ela foi vista em público.