Sinner derrota Medvedev e chega à semi do US Open pela 1ª vez

ROMA, 5 SET (ANSA) - Jannik Sinner, tenista número um do mundo, está nas semifinais do US Open pela primeira vez na carreira.

O italiano derrotou o russo Daniil Medvedev, quinto no ranking da ATP, por 3 sets a 1 (6-2, 1-6, 6-1 e 6-4) e enfrentará na próxima fase o britânico Jack Draper (25º).

Sinner, que faz a melhor temporada de sua vida, busca seu segundo título de Grand Slam, após a conquista do Aberto da Austrália no início do ano. A outra semifinal será entre os americanos Taylor Fritz (12º) e Frances Tiafoe (20º).