SP quer aumentar turistas italianos em 30% em 2025

SÃO PAULO, 20 SET (ANSA) - São Paulo mira aumentar em até 30% o número de turistas italianos no estado em 2025, após um 2024 que já se encaminha para um crescimento na casa de dois dígitos, e aposta no "turismo das raízes ao contrário" para atrair visitantes do "Belpaese".

Uma missão do governo estadual em parceria com a Prefeitura da capital paulista e o Visite São Paulo Convention Bureau, com apoio da Embaixada do Brasil na Itália, passou por Roma e Gênova na semana passada, com o objetivo de promover destinos do estado com a maior população de ítalo-descendentes no mundo em números absolutos, com cerca de 13 milhões de pessoas.

"Foi excelente. O que propusemos é trabalhar com o governo italiano e fazer a agenda do turismo de raízes ao contrário, de forma que os turistas possam vir a São Paulo conhecer o caminho trilhado pelos italianos que ajudaram, nestes 150 anos, a construir a força e a pujança do estado", disse à ANSA o secretário estadual de Turismo e Viagens, Roberto de Lucena, que liderou a missão.