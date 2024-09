Papa diz que médicos que praticam aborto são assassinos pagos

O papa Francisco afirmou neste domingo (29) que os médicos que fazem abortos são "sicários", o que significa algo como "assassinos pagos".

Em uma coletiva de imprensa realizada dentro do avião que o levou de volta para Roma, o líder da Igreja Católica definiu o aborto como um "assassinato".

"As mulheres têm direito à vida, à sua vida e à vida dos seus filhos. No entanto, aborto é assassinato, se mata um ser humano e os médicos que fazem isso são, me permitam a palavra, sicários. E não se pode discutir sobre isso", disse o religioso.