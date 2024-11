Otan e G7 reafirmam apoio à Ucrânia após tentativa de 'intimidação' russa com míssil

Eles também alertaram sobre os riscos apresentados pelo apoio da Coreia do Norte à Rússia, considerando-o como uma extensão perigosa do conflito, com sérias repercussões para a segurança da Europa e da região do Indo-Pacífico.

Os ministros do G7 enviaram um apelo à China, aliado de longa data da Coreia do Norte, que tome medidas para acabar com esse apoio. "O uso de um míssil balístico de alcance intermediário pela Rússia em 21 de novembro é mais uma prova de seu comportamento imprudente e crescente", declararam eles em uma declaração conjunta após a reunião.

A Rússia fez um grande avanço ao longo das linhas de frente no leste da Ucrânia, onde as forças russas obtiveram alguns de seus maiores ganhos territoriais desde 2022.

(Com AFP)