Premiê do Líbano diz que trégua com Israel é 'passo fundamental' para estabilidade regional

O primeiro-ministro libanês, Nayib Mikati, afirmou, nesta terça-feira (26), que o acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah representa um "passo fundamental" para a estabilidade regional.

Mikati agradeceu aos Estados Unidos e à França por seu envolvimento no acordo de trégua e indicou que o governo libanês se compromete a "fortalecer a presença do exército no sul do país", um reduto do movimento islamista libanês.