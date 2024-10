Gisele Bündchen se transforma em Monica Vitti para ensaio

SÃO PAULO, 4 OUT (ANSA) - A top model brasileira Gisele Bündchen encarnou a atriz italiana Monica Vitti (1931-2022) durante uma campanha para a marca Zara.

"Me diverti muito interpretando Monica Vitti para as lentes do meu querido amigo Steven Meisel para a coleção especial de Stefano Pilati para Zara", contou a modelo em sua página no Instagram.

Vitti ficou conhecida como a "musa" do diretor Michelangelo Antonioni, com quem viveu um longo relacionamento amoroso.