Israel ordena evacuação e 400 mil civis se aglomeram em Gaza

"Com a quase total ausência de bens de primeira necessidade, a fome se espalha e se agrava", acrescenta Lazzarini, que também lembra que a mais recente operação militar israelense prejudica a segunda fase da campanha de vacinação contra a poliomielite em crianças de até 10 anos em Gaza.

"As crianças, como sempre, são as primeiras e as mais atingidas.

Elas merecem muito mais, merecem um #CeasefireNOW (cessar-fogo agora)", apelou.

Dados atualizados pelo Ministério da Saúde de Gaza, com gestão do Hamas, revelam que mais de 42 mil palestinos morreram e quase 100 mil ficaram feridos desde o início do confronto, quando membros do grupo fundamentalista atacaram Israel, resultando em 1,2 mil vítimas. (ANSA).

