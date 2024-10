Homem dá tapa em bebê de grupo de turistas e é preso em Barcelona

Homem, que tem nacionalidade equatoriana, foi detido. Segundo a polícia, o suspeito, identificado como Henry R.C., tem histórico policial e cometeu outras duas agressões a turistas no mesmo dia.

Protestos contra turismo em massa. Barcelona tem vivido uma onda de protestos contra turistas nos últimos meses, com manifestações de moradores que reclamam do aumento nos preços dos imóveis e dos modelos de negócio insustentáveis para trabalhadores e moradores na região. A polícia local não informou se as agressões cometidas pelo suspeito têm relação com os protestos.