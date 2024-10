Furacão Milton faz Nasa adiar retorno de astronautas à Terra

A Agência Espacial Americana (Nasa) precisou adiar para o próximo domingo (13) o retorno à Terra dos quatros astronautas da missão Crew-8, que estão na Estação Espacial Internacional (ISS), por causa da chegada do furacão Milton na Flórida.

De acordo com os novos planos da Nasa e da SpaceX, o ônibus espacial Crew Dragon, com Matthew Dominick, Michael Barratt, Jeanette Epps e Alexander Grebenkin a bordo, deverá deixar a ISS nas primeiras horas do domingo, depois das 3h05 (horário de Brasília).

No entanto, a confirmação definitiva só será feita na próxima sexta-feira (11), após a reunião na qual os gestores da missão avaliarão os últimos boletins meteorológicos.