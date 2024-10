Marinha envia livros da Biblioteca Nacional para Antártica

SÃO PAULO, 11 OUT (ANSA) - Um navio da Marinha do Brasil transportou uma leva de livros da Fundação Biblioteca Nacional (FBN) para a biblioteca da Estação Antártica Comandante Ferraz.

Essa foi a segunda vez que um montante de publicações é enviado do Brasil para sua base no continente gelado. A primeira operação ocorreu no ano passado.

A missão que teve como destino final a Antártica fez parte do Serviço Nacional de Intercâmbio Bibliográfico, que promove a troca de livros entre Brasil e outros países.