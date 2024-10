ITA Airways suspende voos para Israel até fim de outubro

A escalada dos conflitos no Oriente Médio motivou diversas empresas, entre elas British Airways e Air France, a suspenderem recentemente os voos para Tel Aviv e Beirute, no Líbano.

Além da ITA Airways, as companhias do grupo Lufthansa, a Air Baltic e a Aegean também não vão operar em Israel até o fim do mês. Já outras, como a United Airlines, cancelou voos para o país por tempo indeterminado. (ANSA).

