'Crise na Venezuela mexe conosco', afirma premiê da Itália

ROMA, 15 OUT (ANSA) - A premiê da Itália e líder do G7, Giorgia Meloni, voltou a condenar nesta terça-feira (15) a repressão do regime de Nicolás Maduro na Venezuela e a pedir uma transição democrática e pacífica do governo.

"Continuamos a condenar a inaceitável repressão do regime, pedindo a libertação de todos os prisioneiros políticos", afirmou a primeira-ministra em discurso no Senado italiano, tendo em vista a reunião do Conselho Europeu no fim da semana, em Bruxelas.

"Juntos à União Europeia, trabalhamos pela transição democrática e pacífica no país, até que a vontade de milhões de venezuelanos, que continuam a arriscar as próprias vidas por um futuro democrático, próspero e seguro, possa, finalmente, se concretizar", acrescentou Meloni.