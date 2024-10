Primeiro grupo de migrantes enviado pela Itália chega à Albânia

SHENGJMN, 16 OUT (ANSA) - O primeiro grupo de migrantes enviado pela Itália para os novos centros de identificação e acolhimento financiados pelo governo da premiê Giorgia Meloni na Albânia chegou ao porto de Shengjin nesta quarta-feira (16).

De acordo com informações obtidas pela ANSA, os migrantes, 10 bengaleses e seis egípcios, partiram no navio Libra, da Marinha Militar italiana, em uma operação coordenada pelo Ministério do Interior.

O grupo será o primeiro a testar o esquema inovador e controverso que foi criticado por organizações de direitos humanos e pela oposição italiana, mas aplaudido pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, como um modelo a ser seguido por outros países.