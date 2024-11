Maiores derrotados por Trump são os justiceiros sociais e a censura do bem

Devemos arrancar todas as estátuas de Cristóvão Colombo, Winston Churchill e até Abraham Lincoln de toda e qualquer praça porque eles eram parecidos à maioria de seus contemporâneos? Provavelmente os justiceiros sociais de hoje seriam piores pessoas se tivessem vivido nos séculos 15, 19 e 20 do que as personalidades acima, mas o que importa é acordar de manhã e escolher o próximo racista, homofóbico e patriarca para esculachar.

No ambiente de trabalho, na faculdade ou nas redes sociais, gente moderada, legal, que come com talheres e lava as mãos ao sair do banheiro, fica se policiando sobre o que pode dizer ou pensar, com medo de ser censurado, cancelado ou linchado por suposta gente do bem que diariamente acha uma nova vítima para enxovalhar.

Se você é um operário de uma pequena fábrica em Ohio, com colegas haitianos na mesma linha de montagem, mas é chamado de fascista, transfóbico ou estuprador potencial diariamente por artistas em Nova York, deve estar com o saco cheíssimo.

Os transgêneros são 0,3% da população americana. Mas políticos, acadêmicos e jornalistas democratas gastaram mais tempo nos últimos dez anos falando de banheiros unissex e debatendo os pronomes corretos do que falando de moradia ou segurança.

A esquerda abandonou a retórica de ascensão coletiva e abraçou a defesa exclusiva de pequenos grupos. Muita gente se sente de fora. Para muito americano pobre, líder democrata virou sinônimo de rico alienado. Assim como para muito brasileiro, nossa esquerda é grã-fina do Leblon ou da Vila Madalena (e não estão totalmente errados).

A insegurança voltou a crescer em várias cidades americanas a partir da pandemia. Mas boa parte dos progressistas de lá respondeu com propostas tão pé no chão quanto reduzir o orçamento da polícia ou não considerar crime furtos de até mil dólares em supermercados e lojas.