Drone é lançado em direção à casa de Netanyahu, diz porta-voz

TEL AVIV, 19 OUT (ANSA) - Um porta-voz do governo israelense confirmou neste sábado (19) que um drone foi lançado em direção à casa do primeiro-ministro do país, Benjamin Netanyahu.

De acordo com o funcionário, o premiê e a sua esposa, Sara, não estavam na residência e ninguém nas proximidades ficou ferido durante a ação.

A ofensiva ocorrida em Cesareia foi a primeira direcionado ao chefe de governo israelense desde o início dos conflitos no Oriente Médio. Além disso, ocorre pouco tempo depois de o grupo xiita Hezbollah ter disparado cerca de 180 foguetes contra o território do país.