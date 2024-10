Carros usados em atentado a prefeito de Taboão são achados; suspeito fugiu

18.ou.2024 - Carro onde prefeito estava após atentado Imagem: Cedido ao UOL

Além do prefeito, outras quatro pessoas, que não foram atingidas, ocupavam o veículo: um motorista, o cinegrafista da campanha e o secretário de segurança pública do município.

A presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, manifestou "profunda preocupação" após o atentado. "Este é um momento de cautela, e aguardamos com serenidade mais detalhes sobre o ocorrido, confiando que as autoridades competentes realizarão investigação minuciosa para esclarecer os fatos", diz trecho do comunicado.

José Aprígio da Silva disputa o 2º turno com Engenheiro Daniel (União Brasil). O candidato da oposição conquistou 48,98% no 1º turno, contra 25,93% do atual prefeito.