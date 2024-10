Papa diz que portas não devem ser fechadas para migrantes

CIDADE DO VATICANO, 19 OUT (ANSA) - O papa Francisco afirmou neste sábado (19) que as portas não devem ser fechadas para os migrantes.

A declaração do religioso apareceu em um vídeo enviado à conferência nacional da Ação Católica.

"Dê comida a eles e uma mão para que não afundem. Deus ama muito e cuida dos migrantes, então, não podemos fechar as portas, eles devem ser acolhidos, acompanhados e integrados", disse o líder da Igreja Católica.