Crise esquecida, guerra mata milhares e gera fome no Sudão

Frentes de batalha pouco claras

Hager Ali, que realiza pesquisas sobre o Sudão no Instituto Alemão de Estudos Globais e Regionais (Giga), disse à DW que a situação se torna cada vez mais complicada. Ele contou que quando a guerra começou, há 18 meses, era uma luta de poder clara entre as Forças Armadas Sudanesas e as Forças de Apoio Rápido.

"Desde então, a divisão entre facções se tornou uma tendência particularmente preocupante", disse Ali. "A anteriormente definida frente de batalha entre as SAF e as RSF agora se despedaçou sobre muitas questões e objetivos."

"As SAF e as RSF tiveram que recrutar e terceirizar, incluindo muitas outras facções em um curto espaço de tempo, com capacidade limitada para treinar recrutas. As RSF recrutaram de maneira particularmente rápida, o que quer dizer que os combatentes provavelmente nunca passaram por treinamento real. Isso enfraquece substancialmente a cadeia de comando, especialmente se as facções questionam a autoridade local das RSF."

Ali disse que em uma guerra travada em tantas frentes em um país tão vasto, está cada vez mais difícil supervisionar quem está realmente fazendo o quê; quem está aderindo às ordens e quem não está. Há sinais de que nem as RSF ou as SAF estejam mais no controle total de suas próprias tropas no país.

"Tudo isso ocorre em meio ao desafio de realmente se governar os territórios que estão sob controle das duas forças", acrescentou Ali.