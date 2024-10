Polícia investiga desaparecimento de brasileira na Itália

Além disso, a conta bancária, mantida em conjunto com o marido, não registrou nenhuma movimentação e seus documentos, incluindo passaporte, roupas e malas permanecem em sua residência.

Desde o desaparecimento, a mulher também não entrou mais em contato com suas irmãs que moram no Brasil e com quem falava quase que diariamente.

O caso fez o Ministério Público de Pisa abrir um processo contra desconhecidos pelo crime de homicídio, segundo a procuradora italiana Teresa-Angela Camelio, que especificou que foram iniciadas as primeiras investigações, em particular buscas na residência onde a mulher vivia com o marido.

De acordo com a polícia local, o inquérito foi aberto após o esposo de Mello procurar a justiça para relatar o desaparecimento. "Quanto mais o tempo passa, mais cresce o medo de que algo grave tenha acontecido com Flávia", declarou o advogado da família, Gabriele Dell'Unto.