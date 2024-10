OMS suspende 2ª fase de vacinação contra pólio em Gaza

ROMA, 23 OUT (ANSA) - A Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou nesta quarta-feira (23) a suspensão da segunda fase da campanha contra a poliomielite na Faixa de Gaza devido à intensidade dos conflitos armados na região.

De acordo com a OMS, "os intensos bombardeios, os deslocamentos em massa e a falta de acesso à parte norte do enclave fizeram a campanha de vacinação ser adiada".

"Com as condições atuais, torna-se impossível [tanto] para as famílias levarem suas crianças em segurança aos postos de vacinação, [quanto para os] agentes de saúde trabalharem", acrescenta a entidade.