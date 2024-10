'Palestina sofre ataques desumanos', diz papa Francisco

Francisco ainda citou um dado "assustador": "Os investimentos que hoje dão mais lucro são as fábricas de armas. Lucrar com a morte! Oremos pela paz", concluiu.

Após a audiência, o pontífice recebeu o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, com quem teria discutido as crises no Oriente Médio e na Ucrânia.