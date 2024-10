Recuperação total de Gaza pode levar 350 anos, diz ONU

A guerra no enclave foi deflagrada após atentados do Hamas deixarem 1,2 mil mortos em Israel em 7 de outubro de 2023. Desde então, o conflito já custou as vidas de quase 43 mil palestinos e devastou a precária infraestrutura de Gaza. (ANSA).

