'A Rússia quer drenar a Ucrânia': guerra revela 'sede' de R$ 60 trilhões de Putin

Segundo as autoridades aduaneiras da Ucrânia, as exportações de minério para a metalurgia em 2022 recuaram quase 60% em comparação com o ano anterior - totalizando, nos cálculos da consultoria GMK Center, menos de US$ 3 bilhões (R$ 15 bi).

O declínio se deve, em parte, à ocupação russa de áreas de mineração que totalizam cerca de US$ 12 trilhões (R$ 60 tri) em recursos minerais, de acordo com estimativas do think tank canadense SecDev - além do minério de ferro, essas áreas concentram não só outros recursos importantes para a metalurgia - como carvão, titânio e manganês -, mas também - embora em menor proporção - ouro, gás natural, petróleo, caulim, sal, gesso, zircônio e urânio.

Embora Kiev mantenha o controle sobre as usinas de processamento e a Bacia de Kryvyi Rih - o maior depósito de minério de ferro -, essas regiões são atacadas sistematicamente por tropas russas estacionadas no sudeste da Ucrânia.

"Acima de tudo, o cálculo político de Moscou é destruir o potencial econômico da Ucrânia - tanto faz se por meio da apropriação de recursos ou da destruição deles por bombardeio", afirma Yaroslav Chalilo, economista do Instituto Nacional de Estudos Estratégicos de Kiev.

Segundo Chalilo, a escassez de recursos terá consequências dramáticas para a produção de aço ucraniana - enquanto em 2021 o país exportou quase 20 milhões de toneladas de produtos metalúrgicos, no primeiro semestre de 2023 esse número caiu para 2,5 milhões de toneladas. Tropas russas destruíram grandes siderúrgicas em Mariupol; a infraestrutura que ainda resta à Ucrânia luta para manter-se de pé.

Bloqueio russo dificulta acesso a matérias-primas

Até 80% do carvão ucraniano está em áreas na região leste do país ocupadas pela Rússia. O carvão antracito, particularmente valioso do ponto de vista energético, está totalmente sob controle russo e deixa a Ucrânia dependente de importações de países como os EUA ou a África do Sul.