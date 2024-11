Ucrânia pediu à Otan um convite para filiação na próxima semana, diz carta

Imagem: Spencer Platt/Getty Images via AFP

O ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Andrii Sybiha, pediu que seus colegas da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) convidem o país a se juntar à aliança militar do Ocidente durante encontro em Bruxelas na semana que vem, demonstra texto de carta à qual a Reuters teve acesso nesta sexta-feira.

A carta reflete a pressão ucraniana para ser convidada para a Otan, arte do "plano da vitória" detalhado no mês passado pelo presidente do país, Volodymyr Zelenskiy, para encerrar a guerra iniciada pela invasão russa de 2022.

A Ucrânia afirma aceitar que não possa entrar na aliança até que a guerra esteja finalizada, mas que ser convidada agora mostraria ao presidente da Rússia, Vladimir Putin, que ele não atingirá um de seus principais objetivos: impedir a Ucrânia de se tornar membro da Otan.