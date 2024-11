Rússia estaria recrutando iemenitas para guerra na Ucrânia, diz jornal

A notícia sobre combatentes do Iêmen na Ucrânia também chegou à reunião dos ministros do Exterior do G7 na Itália. Lá, a ministra alemã do Exterior, Annalena Baerbock, disse: "Se isso for confirmado, enfatizará mais uma vez que não há limites para a guerra do presidente russo".

Em entrevista à DW, Roderich Kiesewetter, especialista em relações exteriores do partido conservador alemão União Democrata Cristã (CDU), não se surpreende com a notícia. "A Rússia tem tido enormes problemas com recursos há algum tempo, tanto em termos de material em determinadas áreas quanto de pessoal. Agora, precisa pagar quantias muito altas de incentivo para a mobilização de soldados russos", afirma.

Ele afirma que há muito tempo Putin trabalha em estreita colaboração com o grupo terrorista islâmico Hamas e com as milícias houthi, ambos apoiados pelo Irã. "Portanto, não é de surpreender que combatentes iemenitas estejam sendo recrutados. Há indícios de que não se trata de terroristas houthis, mas de iemenitas que estão sendo atraídos para a Rússia com falsas promessas e depois recrutados à força."

Tema de campanha eleitoral na Alemanha

Repetidamente, os políticos na Alemanha estão alertando contra uma nova expansão da guerra, tanto militarmente, em termos de pessoal, quanto financeiramente. Juntamente com os EUA, a Alemanha é atualmente um dos mais fortes apoiadores da Ucrânia. No entanto, é mais do que incerto o papel que os americanos desempenharão no futuro sob o comando do novo presidente Donald Trump.

Na campanha eleitoral para a nova eleição em fevereiro de 2025, o chanceler federal alemão, Olaf Scholz, quer se apresentar como um "chanceler da paz". Apesar das intensas solicitações de Kiev, ele está se recusando a entregar o sistema de mísseis Taurus, que também pode atingir alvos na Rússia. Recentemente, disse: "Embora sejamos o maior e mais confiável apoiador da defesa do país, não estamos fazendo certas coisas – fornecendo mísseis de cruzeiro, por exemplo, aceitando que as armas perigosas que fornecemos possam ser usadas para atacar alvos nas profundezas do interior da Rússia".