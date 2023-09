"É mais difícil ser respeitada no Brasil", diz brasileira eleita vereadora na Alemanha

Para Kühn, a trajetória de sucesso dela seria muito mais difícil se estivesse no Brasil. "Sei que aqui os estrangeiros sofrem preconceito, coisas que às vezes brasileiros brancos jamais sofreriam no Brasil. Mas aqui, se eu entrar em algum lugar, ninguém fica olhando torto, me perguntando o que eu faço", diz. "Me sinto bem à vontade aqui - tirando o idioma, que não é perfeito -, de ir nos lugares e aparecer. No Brasil eu me fechava. Tentei ser vereadora lá e não tive a menor chance de alguém investir em mim, e aqui foi tudo mais fácil. É mais difícil ser respeitada no Brasil, nossa luta não é muito gratificada."

No dia em que Kühn falou à DW, a conversa atrasou porque a advogada foi acionada de última hora em mais um dos casos espinhosos de violência doméstica que costumam chegar à mesa dela - a cliente, retida no aeroporto por um problema com a documentação, afinal conseguiu deixar o país para fugir de um marido abusivo. Esses "incêndios" recorrentes para os quais a advogada é convocada a apagar a motivaram a fundar uma ONG dedicada ao tema, ainda em processo de gestação.

Como foi chegar a esse grau de inserção na sociedade alemã tendo imigrado já adulta?

Delaine Kühn: Vim para cá com 26 anos porque me apaixonei por um alemão com quem sou casada há 19 anos. Como vim nessa condição, o maior desafio realmente é falar o idioma perfeitamente; é poder, às vezes, falar coisas bonitas, fazer discursos ou até brigar num idioma que não é o meu.

Eu abro a boca e todo mundo sabe que não fui criada aqui. Mas não tenho mais vergonha - às vezes tenho um pouquinho, mas vou lá e engulo. Tento me meter em tudo que é lugar: seja na política, em ações sociais ou em um trabalho como advogada. O idioma é a principal dificuldade, mas eu não vou esperar eu falar o alemão perfeito para poder começar a advogar. Quando atendo brasileiros, eu entendo eles melhor do que qualquer advogado alemão. A gente tem que ter outros mecanismos.

Quais?