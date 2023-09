ONU: Mais de 11 mil mortos após enchentes na Líbia

Os esforços vem sendo prejudicados pela divisão política da Líbia, que vive uma guerra civil desde a queda do ditador Muammar Kadafi, deposto e assassinado em 2011.

O conflito fez com que fossem divulgados dados conflitantes sobre a tragédia, de entre 5 mil e 11 mil mortos, No início da semana, o prefeito de Derna disse que o total de vítimas poderia chegar a 20 mil.

A Líbia é atualmente controlada por dois governos rivais. Um destes, com sede na capital Trípoli, é reconhecido internacionalmente. O outro, no leste do país, liderado pelo marechal Haftar, administra a região onde ocorreram as enchentes devastadoras.

rc (AP, AFP)