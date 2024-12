257 tiros: quem é a ministra do STM que votou contra absolver militares

A ministra não é militar. Bacharela em Direito pela PUC Minas (Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais), em 1982, Maria exerceu os cargos de Procuradora Federal e assessora jurídica na Câmara dos Deputados.

Como procuradora, já trabalhou como advogada dos petistas João Paulo Cunha e Virgílio Guimarães, investigados pelo Mensalão. Quatro anos antes de ser indicada por Lula ao STM, foi assessora da subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil, na gestão de Dilma Roussef.

Ela é casada com o general da reserva Romeu Costa Ribeiro Bastos. Ele é irmão de Paulo Costa Ribeiro Bastos, militante do MR-8 (Movimento Revolucionário 8 de Outubro), guerrilha contra a ditadura.

Foi vice-presidente do STM entre 2013 e 2015, tendo exercido o cargo de presidente da Corte em um mandato tampão, sendo a primeira mulher a presidi-la.

É feminista assumida e doutora em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), escrevendo artigos acadêmicos sobre a participação e a integração das mulheres nas Forças Armadas e na Justiça Militar.

Voto contra absolvição de militares

Única a votar para manter presos os nove militares envolvidos na morte do músico Evaldo dos Santos Rosa, que estava em um carro alvo de 80 tiros e do catador de recicláveis Luciano Macedo, no Rio, a ministra Elizabeth apontou "uma tentativa visível de manipulação de provas".