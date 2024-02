Após 'explosão' de janela, Boeing descobre nova falha e recolhe 50 aeronaves

A saga de problemas da Boeing com o modelo 737 parece estar longe do fim. Um fornecedor da fabricante de aviões Boeing americana teria cometido uma falha na perfuração de dois buracos na fuselagem de aeronaves do tipo 737 MAX. As perfurações teriam sido realizadas fora dos padrões determinados pela empresa, segundo informou a própria Boeing.

O defeito teria sido constatado em cerca de 50 aeronaves que ainda não foram entregues ao mercado de aviação e, portanto, a Boeing alega que não há risco.

Modelo popular na aviação comercial, o 737 MAX voltou ao noticiário depois que uma peça da fuselagem de um desses aviões se desprendeu em pleno voo nos Estados Unidos no início de janeiro, causando um rombo na aeronave e forçando a realização de um pouso de emergência. Uma das janelas da aeronave "explodiu".