Só a luta armada vence? O que o reconhecimento da Palestina mudaria na guerra

Políticos de alto escalão na Espanha, Noruega e Irlanda falaram recentemente sobre a possibilidade de reconhecer a Palestina como um Estado.

"Hoje, mais do que em qualquer momento, os principais atores no Oriente Médio precisam de avanços em direção a um Estado palestino desmilitarizado", resumiu esta semana Thomas Friedman, colunista do jornal New York Times.

No entanto, especialistas têm recomendado cautela em relação às declarações dos EUA e do Reino Unido, sugerindo que provavelmente estão sendo vazadas - ou, no caso do Reino Unido, expressas abertamente - para pressionar um governo israelense inabalado pelo desconforto crescente de seus aliados com suas táticas em Gaza.

Ao serem questionados sobre suas declarações, porta-vozes americanos afirmaram que, por enquanto, as políticas da Casa Branca não mudaram.

Por que reconhecer a Palestina é uma ideia controversa?

Para muitos países ocidentais, a ideia sempre foi que a mudança de status dos palestinos viria ao final das negociações sobre a solução de dois Estados, com Israel e Palestina coexistindo pacificamente como vizinhos.