Autoridade diz que Hamas aceita se desarmar com criação do Estado Palestino

O Hamas está disposto a se desarmar e acertar um cessar-fogo se Israel concordar com a criação do Estado Palestino, afirmou uma autoridade em entrevista à Associated Press.

O que aconteceu

Khalil Al-Hayya, uma alta autoridade política ligada ao Hamas, condicionou uma trégua de cinco anos ou mais à criação de um Estado Palestino independente. Al-Hayya participou das negociações que garantiram um cessar-fogo temporário entre Israel e Hamas em novembro de 2023.

Ele diz que o Estado da Palestina seria estabelecido baseado nas fronteiras pré-1967, ou antes da Guerra dos Seis Dias. "Um Estado palestino totalmente soberano na Cisjordânia e na Faixa de Gaza e o retorno dos refugiados palestinos de acordo com as resoluções internacionais".