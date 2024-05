Qual o tamanho da enchente? Compare a área afetada no RS com outras cidades

Quase 1,5 milhão de pessoas afetadas, 164 mil desalojados, mais de 67 mil em abrigo, 425 cidades alagadas, 85% dos municípios gaúchos, diz a Defesa Civil. As consequências dos temporais no Rio Grande do Sul e da cheia do rio Guaíba são visíveis, mas é difícil ter noção do tamanho do estrago.

Compare abaixo o tamanho do estrago na região metropolitana de Porto Alegre com outras capitais brasileiras.