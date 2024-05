França aciona militares e proíbe TikTok após 4 mortes durante protestos em arquipélago

Segundo o governo francês, a última vez em que medidas do tipo foram baixadas foi em 1985.

Os protestos, que acontecem desde a semana passada, surgiram após uma reforma constitucional aprovada pelo Parlamento francês que estendeu o direito ao voto nas eleições regionais a franceses que vivem há mais de dez anos no arquipélago.

Até então, além da população originária, esse direito era reservado apenas a imigrantes que viviam no território desde antes de 1998 e aos filhos deles. Ou seja, os residentes que chegaram da França continental ou de qualquer outro lugar nos últimos 25 anos não têm o direito de participar nas eleições lcoais.

O governo francês classifica a exclusão de uma em cada cinco pessoas do voto como "absurda", enquanto os separatistas temem que a medida acabe diluindo a influência do povo originário Kanak, maior etnia do arquipélago, com 41% de seus 270 mil habitantes. O segundo maior grupo, com 24%, são de pessoas de origem europeia - em sua maioria, franceses.

Opositores da reforma constitucional dizem que ela vai beneficiar políticos pró-França e marginalizar os Kanaks, que no passado sofreram sob políticas rigorosas segregacionistas e discriminação.

Escolas e o aeroporto internacional de Nova Caledônia foram fechados. Na capital Nouméa, onde comércios e veículos foram incendiados, a administração francesa impôs um toque de recolher.