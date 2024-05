Milei muda gabinete visando seu maior projeto político, a lei ultraliberal

O governo chegou a negar as especulações e até ironizou a imprensa, dizendo serem informações sem fundamento. Nicolás Posse foi parte importante da equipe envolvida nas negociações da dívida com o Fundo Monetário Internacional (FMI), juntamente com o ministro da Economia, Luis Caputo.

O futuro do agora ex-chefe de Gabinete ainda é incerto no governo Milei. Sobre as diferenças entre Milei e Posse, apresentadas em nota pela Presidência como o motivo para a saída, Francos amenizou, dizendo que se trata de diferenças de expectativas. Ele argumentou que, por ser um governo com integrantes sem experiência política e "história institucional", muitas tarefas foram concentradas no gabinete, mas deveriam ter sido distribuídas por outros ministérios.

"E é o que eu vou fazer: descentralizar o gabinete", disse o novo braço direito de Milei, em coletiva de imprensa.

Guillermo Francos ainda reforçou o seu papel em trabalhar para dialogar com os blocos de outros partidos e os líderes dos estados, a fim de equilibrar as forças políticas, uma vez que Milei não tem a maioria no Congresso e protagonizou conflitos com os governadores da Patagônia argentina.

"Minha função será coordenar o trabalho dos ministros, conforme os interesses do governo e os interesses dos estados. Coordenar o nosso tipo de governo e as outras forças (politicas)", detalhou Francos.

Segunda renúncia em seis meses

Javier Milei aceitou a renúncia do chefe de gabinete Nicolás Posse na noite de ontem (27), em meio a uma expectativa sobre os rumos das reformas econômicas impulsionadas pelo presidente. Mas esse não foi o primeiro político a ser desligado do governo.