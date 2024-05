'Falhou miseravelmente': por que sistema contra cheias não funcionou no RS

Natural de Lajeado, cidade no vale do rio Taquari atingida duramente pelas chuvas extremas recentes, Collishonn conviveu com enchentes na infância. O campo de esporte da escola era inundado com frequência, e a memória de pessoas que perdiam tudo segue viva. Foi nesta região onde mais pessoas morreram durante as cheias em 2024.

"No vale, não existe sistema de proteção. O nível da água lá pode subir 15 metros em 24 horas pela situação natural da geografia. Mas na área da região metropolitana de Porto Alegre, o nível não sobe tão rápido assim. Então dá tempo para se preparar", pontua o pesquisador.

O sistema projetado na década de 1960 ainda é considerado atual por fontes ouvidas pela DW. "Existem outros muito mais complexos e caros. São soluções que exigem obras de grande vulto. Mas o nosso sistema funciona bem em países como Holanda", analisa Botta.

Collishonn defende o reforço das estruturas de proteção e uma compreensão da sociedade sobre seu funcionamento. "No sul do Brasil, as estimativas são de que as cheias vão aumentar. O que está acontecendo nos últimos anos pode ser o cenário do século 21", afirma com base num projeto em andamento entre a universidade e Agência Nacional de Águas que projeta as vazões máximas dos rios por influências das mudanças climáticas.

Questionada pela DW, a prefeitura de Porto Alegre não respondeu até o fechamento desta reportagem.

Como reconstruir no atual cenário

A engenharia, sozinha, não vai salvar as cidades dos impactos trazidos peloseventos climáticos extremos. Segundo especialistas ouvidos pela DW, a gestão dos riscos e a honestidade dos governantes - sobre o que eles irão fazer de fato para proteger os habitantes - são primordiais.