Busca por enfermeiros gera atrito entre Alemanha e Brasil

Caetano também disse que não há desemprego na categoria, mas uma má distribuição dos profissionais, concentrados nos grandes centros urbanos e escassos nas áreas remotas. "Se o trabalhador quiser migrar, ok, a gente apoia desde que tenha condições garantidas, mas não estimulamos nem achamos que tem que ser estimulado."

Alemanha: acordo oferecia migração "regulada, justa e ética"

A BfA afirmou à DW, por meio de nota, que "lamenta" a suspensão do acordo com o Cofen e entende que ele oferecia um mecanismo confiável para a "migração de trabalhadores de forma regulada, justa e ética, de acordo com padrões internacionais".

A agência alemã ressaltou que não tem a intenção de provocar "fuga de cérebros" de outros países, que respeita as preocupações do governo brasileiro e que interrompeu novas iniciativas de recrutamento após a suspensão do acordo. A BfA afirmou ainda que recebeu indicações do governo brasileiro de que as conversas sobre uma nova cooperação seguirão no segundo semestre de 2024, mas não comenta negociações em andamento.

O Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais alemão afirmou à DW que considera de "alta prioridade" a implementação do memorando de entendimento com o Brasil sobre migração de mão de obra qualificada. "É importante promover um intercâmbio no qual os dois países, assim como seus trabalhadores, beneficiem-se, e por meio do qual a imigração de mão de obra do Brasil seja intensificada."

A pasta ressalta que a maior parte da migração de trabalhadores ocorre de forma autônoma, por meio de canais privados de seleção, e que o governo alemão desenvolveu um selo de qualidade que obriga as agências privadas de recrutamento a conduzirem o processo de forma justa e transparente.