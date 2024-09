Autogolpe, fuga e renúncia por fax: Fujimori polariza o Peru mesmo após a morte

Apelidado de "El Chino" (o chinês) apesar de ser descendente de japoneses, por causa de suas características orientais, ele governou o Peru com mão de ferro entre 1990 e 2000.

Sua morte continua a dividir os peruanos. Para seus apoiadores, Fujimori é o homem que salvou o país do colapso econômico e do terrorismo, mas para seus detratores ele é um autocrata que pisoteou as instituições democráticas para se manter no poder. Um relatório de 2004 da Transparência Internacional classificou o ex-chefe de Estado em sétimo lugar entre os dez líderes mais corruptos do mundo.

Alberto Fujimori nasceu em 28 de julho de 1938 em Lima, onde seus pais se estabeleceram vindos do Japão. Formou-se como agrônomo em 1960 e lecionou na Universidade Agrária do Peru antes de entrar para a política. Em 1974, Fujimori se casou com Susana Higuchi, também de origem japonesa, com quem teve quatro filhos: Keiko, Hiro, Sachi e Kenji.

Nas eleições presidenciais de 1990, o desconhecido "chino" conseguiu derrotar o favorito, Mario Vargas Llosa. "Fujimori representava algo fora do sistema político estabelecido, do qual Vargas Llosa estava mais próximo, e estava menos ligado ao que estava acontecendo na época", disse à DW José Alejandro Godoy, cientista político da Universidade Católica do Peru e autor de um livro sobre o ex-presidente.

Além disso, lembra Godoy, Fujimori conseguiu formar uma aliança com os setores evangélicos e, sobretudo, com os pequenos e microempresários, em um país onde estes últimos são maioria.

O autogolpe e o Sendero Luminoso

Desde o seu frenético início político, o estilo de Fujimori foi marcado pela controvérsia. O país que herdou de Alan García (1985-1990) estava econômica e socialmente falido, devastado por uma inflação anual de 7.000% e pela crescente atividade dos grupos terroristas Sendero Luminoso e Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).