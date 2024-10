Governo irá repatriar brasileiros que estão no Líbano - Itamaraty e Ministério da Defesa coordenam operação de regaste. Primeiro voo deve sair do aeroporto de Beirute no fim de semana.O governo brasileiro anunciou nesta terça-feira (30/09) que irá buscar brasileiros que estão no Líbano. Segundo comunicado do Ministério das Relações Exteriores, a determinação para repatriar os brasileiros é do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) será enviado para o Líbano nos próximos dias. "A Embaixada no Líbano está tomando as providências necessárias para viabilizar a operação, em contato permanente com a comunidade brasileira e em estreita coordenação com as autoridades locais", diz a nota do Itamaraty.

A decisão foi tomada após o presidente Lula conversar com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, no México, onde estão para acompanhar a posse da nova presidente do país, Claudia Sheinbaum. Mauro Vieira informou a Lula sobre a situação em Beirute, capital libanesa, e sobre as conversas que teve em Nova York.